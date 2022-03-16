РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Сотрудники полиции задержали в микрорайоне Климовск Подольска 22-летнюю женщину, подозреваемую в попытке кражи денег из квартиры знакомого 38-летнего мужчины, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 38-летнего местного жителя о краже денежных средств из его квартиры на улице Рожкова. Сумма ущерба составила 68 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 22-летнюю местную жительницу, которая является знакомой заявителя. Подозреваемая пришла в гости к потерпевшему и, воспользовавшись его временным отсутствием, похитила принадлежащие ему денежные средства из комнаты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.