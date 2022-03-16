РИАМО - 16 мар. УФАС Московской области рассмотрело жалобу ООО «ЧОП «БАРС-2000» на действия администрации городского округа Лосино-Петровский при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по обеспечению охраны в муниципальных зданиях, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки, нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и признало жалобу компании обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало администрации городского округа Лосино-Петровский обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.