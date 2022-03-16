РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В подмосковном Подольске в связи с ажиотажным спросом на ряд продуктов власти начали мониторить доступность товаров по 63 позициям, сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков на оперативном совещании в среду.

«Важно, чтобы на полках не было дефицита товаров. В Подольске есть ажиотажный спрос. Я дал необходимые поручения. Совместно с правительством Московской области мониторим 63 позиции продуктов, которые находятся в продаже в магазинах. Эту работу будем продолжать. В случае нарушений действующего законодательства нужно жестко реагировать и информировать в том числе министерство сельского хозяйства, правоохранительные органы, чтобы доступность продуктов сохранялась», - сказал Жариков.

Он заверил, что дефицита производства нет, но нужно сделать так, чтобы товары вовремя поступали в продажу.

«Необходимости скупать продукты нет, они будут и завтра, и через неделю. Подмосковье в состоянии прокормить не только себя, но и другие регионы», - добавил Жариков.

Он также отметил, что развитие промышленности, торговли, забота о сотрудниках, которые работают на иностранных предприятиях, требует особого внимания. На федеральном уровне подготовлены пакеты антисанкционных мер, разрабатываются иные меры поддержки, готовятся меры поддержки системообразующих предприятий.

Утвержден перечень отраслей, в которых малый и средний бизнес сможет рассчитывать на кредитные каникулы. Это означает отсрочку уплаты процентов и самого кредита на полгода, если имеются проблемы и выручка за месяц упала на 30%. Рассрочка действует по всем кредитам, которые были взяты до 1 марта текущего года. Заявки на кредитные каникулы будут приниматься до сентября.

Разрабатываются и региональные инструменты поддержки. Уже объявлено, что в Подмосковье аренда земли на три года будет стоить 1 рубль. Приоритет отдадут компаниям, которые занимаются импортозамещением и обеспечивают продовольственную безопасность.

На уровне области также продолжается поддержка аграриев. В настоящее время есть решение по федеральной программе льготного кредитования. Подмосковью выделили 473 млн рублей, что позволит получить кредиты аграриям на 4 млрд рублей. Выделяется 480 млн рублей из областного бюджета на субсидирование процентной ставки по этому кредиту и это еще плюс 4,5 млрд заемных средств. Обо всех мерах поддержки власти будут регулярно информировать жителей через СМИ. Также создан инвестиционный портал правительства Московской области.