РИАМО - 16 мар. Профилактические мероприятия проводят на федеральных трассах России в преддверии весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба Федерального управления автодорог «Центральная Россия».

Уже удалось обследовать и очистить ото льда водопропускные трубы, обочины и кюветы. Также специалисты мониторят транспортно-эксплуатационного состояние дорог и искусственных сооружений. Мониторинг идет 24 часа в сутки.

Вся информация передается в Центр управления производством ФКУ «Центравтомагистраль». В этот же центр отправляют прогноз касательно половодья с учетом местных гидрометеоусловий и ожидаемом подъеме паводковых вод.

Кроме того, на особом контроле сейчас находятся участки трасс, наиболее подверженные опасности подтопления.

Дорожники готовы обеспечить бесперебойное и безопасное движение автомобилей по федеральным трассам. Во время паводка будут сформированы 90 спецбригад оперативного реагирования.