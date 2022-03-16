РИАМО - 16 мар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговорный процесс с Украиной идет непросто, однако есть надежда на достижение компромисса, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, такую же оценку переговорам дают и представители украинской стороны, в их числе - сотрудники офиса президента страны Владимира Зеленского.

Лавров отметил, что представители РФ готовы и далее контактировать с Киевом, но при этом важно осознавать «добавленную стоимость».

Глава МИД России подчеркнул важность ведения переговоров в спокойной обстановке.

Спецоперация ВС РФ началась на Украине 24 февраля. После этого страны ЕС и Запада начали массово вводить санкции против России, а иностранные компании – покидать отечественный рынок.

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