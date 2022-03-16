РИАМО - 16 мар. Сотруднику полиции в аэропорту Шереметьево и гражданину КНР предъявили обвинение в контрабанде янтаря на сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Задержание произошло 16 февраля. Оба мужчины подозреваются в контрабанде сырца янтаря в крупном размере из России в Китай. По решению суда их арестовали.

В 2021 году обвиняемые купили 99 кг сырца и с помощью почтовых отправлений из Шереметьева они незаконно переместили камни через таможенную границу РФ в КНР. Общий ущерб государству составил более 4 млн рублей.

Сейчас в рамках дела проводится геммологическая экспертиза камней, а также ряд других следственных действий. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники ФСБ России и ГУ ЭБиПК МВД России.