РИАМО - 16 мар. Жители Озер во время весеннего половодья смогут пользоваться услугами катера, который будет осуществлять переправу по реке Оке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вместимость катера – 120 человек. Он начнет транспортировку людей после перекрытия наплавного моста при подъеме уровня воды на 2-2,5 м выше нормативной отметки. После поднятия уровня воды мост разведут.

Озерский наплавной мост соединяет Озеры с Зарайском. Каждый день по нему проезжают около 5 тыс. машин.

В Озерах живут 25 тыс. жителей, а на другом берегу реки – 4,6 тыс. человек. Катер создаст транспортную доступность для местных жителей. Его график будет привязан к расписанию автобусов.

Для контроля и проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводкового половодья в регионе была создана группировка до 24 тыс. специалистов личного состава ведомства, 7 единиц техники, около 300 единиц плавсредств, а также 15 единиц авиационной техники.