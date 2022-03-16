РИАМО - 16 мар. Мужчина 1981 года рождения был доставлен в больницу Щелкова с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По подозрению в преступлении была задержана жительница Москвы 1970 года рождения. Она рассказала, что преступление было совершено в ссоре во время совместного распития алкоголя.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.