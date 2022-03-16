РИАМО - 16 мар. Работы по реконструкции станции МЦД Каланчевская в центре Москвы завершились более чем на 50%. После обновления на станции появятся две новые платформы с навесами, а также новый пассажирский терминал с кассами и туалетами, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В столице продолжаются активные работы по реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, включая сам остановочный пункт Каланчевская. В настоящее время реконструкция станции завершена на 59%», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящий момент на станции ведутся работы по строительству второй пассажирской платформы и пассажирского вестибюля.

«В будущем Каланчевская станет важным транспортным узлом, который объединит маршруты МЦД-2 и МЦД-4. Благодаря реконструкции более удобной станет пересадка на метро и городской наземный транспорт, а также улучшится связь с тремя вокзалами – Ленинградским, Ярославским и Казанским», - отметил Бочкарев.

Проект реконструкции станции МЦД Каланчевская предусматривает строительство двух новых платформ, оборудованных навесами на всю длину для защиты пассажиров от солнца и осадков.