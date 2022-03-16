РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 мар. В одном из продуктовых магазинов Королева зафиксировали нарушения в ценообразовании, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
В среду члены муниципальной общественной палаты вместе с сотрудниками управления потребительского рынка и услуг проверили магазин «Верный» на улице Мира, 27 в микрорайоне Первомайский. От жителей микрорайона неоднократно поступали жалобы на то, что в этом магазине цены, указанные в торговом зале, не соответствуют тем, по которым товар пробивают на кассе. По словам жителей, разница может доходить до 70 рублей на один товар.
Кроме того, в торговом зале путаница с ценниками и товаром - написано одно, а стоит совершенно другой товар по другой завышенной стоимости. В магазине наблюдается дефицит сахара и некоторых видов круп. Заведующая заверила, что завтра все товары будут в наличии, его быстро разбирают. А разница в ценах появляется из-за того, что каждое утро стоимость товаров меняется, а заменить ценники в магазине не успевают.
По результатам проверки управлением потребительского рынка и услуг будут направлены письма в Роспотребнадзор и в центральный офис сети магазинов «Верный» с требованием устранить нарушения.
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