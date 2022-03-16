РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 мар. В одном из продуктовых магазинов Королева зафиксировали нарушения в ценообразовании, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду члены муниципальной общественной палаты вместе с сотрудниками управления потребительского рынка и услуг проверили магазин «Верный» на улице Мира, 27 в микрорайоне Первомайский. От жителей микрорайона неоднократно поступали жалобы на то, что в этом магазине цены, указанные в торговом зале, не соответствуют тем, по которым товар пробивают на кассе. По словам жителей, разница может доходить до 70 рублей на один товар.

«Сегодня (16 марта, - ред.) мы вместе с жителями проверили магазин и цены в нем. Действительно, зафиксировали, что на ценниках написано одно, а на кассе покупатель видит другую цену», - сказала председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

Кроме того, в торговом зале путаница с ценниками и товаром - написано одно, а стоит совершенно другой товар по другой завышенной стоимости. В магазине наблюдается дефицит сахара и некоторых видов круп. Заведующая заверила, что завтра все товары будут в наличии, его быстро разбирают. А разница в ценах появляется из-за того, что каждое утро стоимость товаров меняется, а заменить ценники в магазине не успевают.

По результатам проверки управлением потребительского рынка и услуг будут направлены письма в Роспотребнадзор и в центральный офис сети магазинов «Верный» с требованием устранить нарушения.