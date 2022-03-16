РИАМО - 16 мар. За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 197 пациентов с подтвержденным коронавирусом, это на 2% больше, чем днем ранее, когда в городские больницы доставили 193 Covid-пациента, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Также за прошедшие сутки в Москве выявили 1 621 случай заражения коронавирусом. Еще 1 526 человек выздоровели после перенесенного заболевания, 40 человек скончались.

С начала пандемии в столице официально зарегистрировали 2 724 912 заболевших коронавирусом. Выздоровели 2 526 380 пациентов, умерли 42 286 человек.

Эксперты считают, что основным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. В Москве бесплатную прививку можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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