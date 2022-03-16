РИАМО - 16 мар. Полицейские задержали 31-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа, которого подозревают в мошенничестве в отношении пенсионера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что на телефон 76-летнему жителю Одинцова позвонила якобы его дочь и рассказала, что стала виновницей ДТП, где травмы получил человек.

«После девушка передала трубку мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал за урегулирование инцидента и непривлечение к уголовной ответственности родственницы 150 тыс. рублей. Деньги необходимо было передать его помощнику, который подъедет к одному из домов, расположенных на 1-ом Успенском шоссе», – отметила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Пенсионер выполнил эти условия, а потом понял, что его обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Установить личность мошенника и задержать его удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Задержанный рассказал, что забрать деньги попросил его знакомый. Затем он перевел их на банковский счет. Сейчас мужчина арестован.