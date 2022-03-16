РИАМО - 16 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1982 года рождения, которого подозревают в причинении колото-резаного ранения грудной клетки своему отцу, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло в ночь на 15 марта в Чехове в квартире на улице Гагарина. Пострадавший 1956 года рождения был госпитализирован.

Подозреваемый задержан. Он рассказал, что совершил преступление на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.