РИАМО - 16 мар. За последние сутки в российские больницы были отправлены 5945 человек с подтвержденным коронавирусом, это на 18,3% меньше, чем накануне (7273), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки на территории страны выявили 36 519 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 118 009 человек, что на 0,3% меньше по сравнению с 15 марта.

Как ранее рассказал министр здравоохранения России Михаил Муршко, подвариант коронавируса омикрон BA.2 в скором времени может стать преобладающей мутацией.

Для того, чтобы себя обезопасить от коронавируса, нужно прививаться. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг и по телефонам 122 или 8-800-2000-112.