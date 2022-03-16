РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 мар. До 15 апреля на портале «Добродел» проходит голосование по благоустройству родников в Московской области, в нем участвуют 4 родника, которые находятся на территории Щелкова, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В голосовании участвуют родники в деревнях Костыши, Головино (в голосовании указан как деревня Ивлево), в селе Трубино и родник в поселке Клюквенный.

Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо авторизоваться на портале «Добродел» с помощью ЕСИА, перейти на страницу голосования, а затем на интерактивной карте выбрать свой муниципалитет и отметить родник, за который хотите проголосовать. Всего в списке для голосования 103 родника.