РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В отделении Московского областного Центра крови в Подольске не хватает доноров для сдачи крови, так как работодатели неохотно отпускают сотрудников, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рабочий график парламентария включены встречи с трудовыми коллективами. Вместе с членом фракции «Единая Россия» в Подольском совете депутатов Денисом Бесогоновым Максимович встретился с коллективом отделения Московского областного Центра крови в Подольске. На встрече депутаты отчитались о своей работе за прошлый год. Рассказали об основных направлениях работы на ближайший период, которые связаны с исполнением наказов жителей городского округа.

В ходе мероприятия обсудили ситуацию о ходе специальной военной операции ВС РФ на территории Украины, которая началась с 24 февраля. Коллектив разделяет общее мнение, что это операция по спасению жизней людей на Донбассе и предотвращению неизбежного нападения на Россию. Основная цель этой вынужденной операции – сохранение мира, устойчивого и долгосрочного.

Заведующая отделением Московского областного Центра крови в Подольске Лариса Смазонова рассказала, что встал острый вопрос о нехватке доноров.

«В последнее время работодатели очень неохотно отпускают своих сотрудников для сдачи крови. В связи с этим попросила оказать содействие в том, чтобы больше давать информации о донорстве крови. Подольская станция обеспечивает кровью лечебные учреждения Подольска, а также активно участвует в обеспечении компонентами крови лечебных учреждений Московской области. Ежедневно для спасения жизни больных требуется около 20 литров крови», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кровь можно сдать с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 по адресу: Подольск, улица Кирова, 9. Телефон: 8 (496) 754-59-81.



Как и чем можно помочь беженцам из ДНР и ЛНР>>