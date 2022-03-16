РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Традиционный фестиваль «Театральная весна» в подмосковном Красногорске закроют спектаклем «Золотой ключик» 27 марта, сообщается в официальном Telegram-канале управления культуры, туризма и молодежной политики горокруга Красногорск.

Церемония закрытия ХХIV театрального фестиваля «Театральная весна — 2022» состоится 27 марта в 12:00.

На большой сцене ДК «Подмосковье» пройдет показ спектакля «Золотой ключик». Ограничений по возрасту для зрителей нет, вход по пригласительным билетам. Их можно получить в инфоцентре ДК «Подмосковье». Инфоцентр работает ежедневно с 11:00 до 19:30, перерыв - с 15:30 до 16:00. Телефон для справок: 8(495)563-89-17.

Дворец культуры расположен по адресу: Красногорск, улица Ленина, 3.