РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. С начала марта специалисты регоператора по обращению с отходами вывезли рекордное количество благотворительного сырья для всероссийской акции «Добрые крышечки», всего 2 250 л пластика или примерно 400 кг ценного груза собрали волонтеры Подольска, Пущина, Чехова и Серпухова за месяц, сообщил регоператор.

За участие в благотворительном проекте компания наградила волонтеров учебных заведений благодарственными письмами и памятными сувенирами. Среди активных участников последнего сбора были ученики МОУ СОШ №19 Подольска, лицея Климовска.

Много пластикового сырья волонтеры принесли в открытые компанией ООО «МСК-НТ» пункты сбора «добрых крышечек»: в гипермаркете «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск, в ТЦ «Капитолий», офис в Подольске.

Регоператор отметил, что сбор «добрых крышечек» стал хорошей традицией в многих семьях Подмосковья. Взрослые и юные участники вносят ощутимый вклад в приобретение средств передвижения детям-сиротам с особенностями развития и делают первые шаги в раздельном сборе отходов.

Для поддержки доброго начинания на территории Чеховского кластера ООО «МСК-НТ» три года назад открыл 19 точек сбора «добрых крышечек» и организует регулярный вывоз собранного вторсырья на переработку на подмосковное предприятие «Репластик». На вырученные средства благотворительный фонд приобретает инвалидные кресла и вертикализаторы детям.

Адреса открытых пунктов сбора «добрых крышечек» размещены на официальном сайте регоператора: http://mskobl.msk-nt.ru/sobiraem-dobrye-kryshechki/.