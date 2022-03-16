РИАМО - 16 мар. В Москве одобрили завершение строительства кабельного коллектора от ГТЭС «Кожухово» в Косино-Ухтомском районе, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Проект планировки территории кабельного коллектора от ГТЭС «Кожухово» на востоке столицы был одобрен Градостроительно-земельной комиссией города Москвы (ГЗК), возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Одобренный проект планировки позволяет продолжить ранее начатое строительство коллектора. Общая протяженность трассы проектируемого кабельного коллектора составляет 1 850 метров. Его достройка и ввод в эксплуатацию позволит обеспечить электроэнергией перспективных потребителей на территории района Косино-Ухтомский», - сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что площадь территории подготовки проекта планировки составляет 7,9 га.