РИАМО - 16 мар. Министр здравоохранения России Михаил Муршко сообщил, что подвариант коронавируса омикрон BA.2 в скором времени может стать преобладающей мутацией, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, этот штамм коронавируса распространяется быстрее всех уже известных мутаций благодаря своей контагиозности.

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Ранее в ряде субъектов РФ в связи со стабилизацией эпидситуации были отменены некоторые ограничения. Так, в Московском регионе сняли масочный режим в общественных местах и на транспорте.

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