РИАМО - 16 мар. В МФЦ Щелкова 21 марта проведут работы по интеграции локальных вычислительных сетей в единую интегрированную мультисервисную телекоммуникационную сеть передачи данных, в связи с этим приема заявителей не будет, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Эти работы проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье».

Приема не будет только в МФЦ на Свирской, 2А. В штатном режиме будут работать отделения в поселке Монино, Новинское шоссе, 6; поселке Фряново, площадь Ленина, 4; поселке Новый городок, 17.