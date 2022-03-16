РИАМО - 16 мар. За минувшие сутки в России скончались 576 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции в стране стали 362 478 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Москве скончались 40 пациентов с коронавирусом, в Петербурге – 34, в Красноярском крае – 21, в Подмосковье – 20, в Волгоградской области – 18.

Также за сутки в России выявили 36 519 новых случаев заражения коронавирусом, еще 118 009 пациентам удалось побороть инфекцию.

С начала пандемии в стране было зарегистрировано 17 449 438 случаев заражения, выздоровел 15 822 031 пациент.

В России продолжается активная кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививки можно бесплатно в государственных поликлиниках и пунктах вакцинации при наличии паспорта и полиса ОМС.