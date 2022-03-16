РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Электричество планово отключили в частном секторе и многоквартирных домах на улице Молодежная в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщает администрация округа.

В среду до 19:00 не будет подаваться электроэнергия на жилые дома частного сектора по улице Железнодорожная. Также электроэнергия будет отсутствовать в доме №27 на улице Ленина и в домах №№5 и 7А на улице Железнодорожная.

Подольское ПО Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» в это время проводит ремонтные работы на ТП 675.