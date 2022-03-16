РИАМО - 16 мар. За минувшие сутки количество пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции в Подмосковье, выросло на 2881 человека. С начала пандемии болезнь в регионе победили 913 996 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в Московской области зарегистрировано 952 927 случаев заражения Covid-19, в том числе 689 случаев подтвердились в прошедшие сутки.

Жертвами пандемии в регионе стали 14 548 человек, из них 20 пациентов скончались за минувшие 24 часа.

Ранее подмосковные власти отменили масочный режим. Однако людям без иммунитета к коронавирусу врачи рекомендуют продолжать пользоваться масками в общественных местах.