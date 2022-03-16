РИАМО - 16 мар. Еще 1526 человек с подтвержденным коронавирусом выздоровели после перенесенного заболевания в Москве. С начала пандемии количество выздоровевших от Covid-19 в городе достигло 2 526 380, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в столице выявили 1621 случай заболевания коронавирусом. Умерли 40 человек с подтвержденным заболеванием.

С начала пандемии в столице официально зарегистрировали 2 724 912 случаев заражения коронавирусом. От болезни в городе скончались 42 286 человек.

В Москве продолжается активная кампания по вакцинации населения от Covid-19. Сделать бесплатную прививку можно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации, развернутых в популярных общественных местах.

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