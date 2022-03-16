РИАМО - 16 мар. За минувшие сутки на территории России выявили 36 519 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировали 17 449 438 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Свердловской области выявили 1 802 случая заражения коронавирусом, в Москве – 1 621, в Санкт-Петербурге – 1 569, в Республике Башкортостан – 1 398, в Саратовской области – 1 026.

По мнению экспертов, основным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. В России прививку отечественными препаратами можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и пунктах вакцинации.

В последние недели в РФ отмечается стабилизация ситуации с распространением коронавируса. В ряде регионов снимают ограничения – отменяют масочный режим и QR-коды.