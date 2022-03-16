РИАМО - 16 мар. На территории Московской области за прошедшие сутки выявили 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев c начала пандемии составляет 952 927, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее в связи с улучшением эпидситуации в Подмосковье отменили обязательное ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

Вместе с тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал продолжать носить маски тем людям, у которых нет иммунитета к Covid-19.

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