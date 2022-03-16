РИАМО - 16 мар. За прошедшие сутки в Москве выявили 1621 случай заражения коронавирусом, с начала пандемии число официально зарегистрированных заболевших в городе достигло 2 724 912, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

15 марта столичные власти отменили решение об обязательном ношении масок в общественных местах и городском транспорте. Такое решение было принято в связи со стабилизацией эпидемической обстановки в Москве.

Помимо масочного режима в московских организациях были отменены обязательная термометрия сотрудников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и ряд других мер по борьбе с коронавирусом.

В городе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Бесплатную прививку можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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