РИАМО - 16 мар. Порядка 100 родителей школьников и выпускников прошлых лет из подмосковного Реутова проверили свои силы в сдаче тестового Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ходе всероссийской акции, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Участники смогли лично оценить организацию экзамена, испытать на себе процесс организации контроля на входе в аудиторию и во время самого экзамена, увидеть, как распечатываются и сканируются экзаменационные работы. Это была не только возможность проверить свои знания, но и отличный способ снять предэкзаменационное волнение у старшеклассников. Папы и мамы смогли личным примером показать, что сдавать ЕГЭ совсем не страшно», - говорится в сообщении.

В сдаче экзамена приняли участие начальник Управления образования администрации Реутова Иван Гетман и заведующая МАДОУ No9 «Светлячок», депутат городского Совета, член партии «Единая Россия» Марина Кудинова.

Всероссийская акция «ЕГЭ для родителей» впервые проводилась в феврале 2017 года. С тех пор мероприятие проходит ежегодно.