РИАМО - 16 мар. Столичные власти выставили на торги нежилое трехэтажное здание на 9-й Парковой улице, которое находится в 300 м от станции метро «Первомайская», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здание возведено в 50-е годы XX века и обладает характерными элементами той эпохи — лепниной, высокими потолками, арочными оконными проемами, которые можно отреставрировать. Назначение объекта позволит использовать его под складскую, офисную и торговую деятельность», — сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Объект на 9-й Парковой улице общей площадью 1,8 тыс. кв. м имеет кабинетную планировку. Ранее в этом здании размещался образовательный комплекс дизайна и технологий. Будущий собственник сможет провести перепланировку.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 марта, аукцион пройдет 1 апреля. Участниками конкурсной процедуры могут стать юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, представители регионов.​