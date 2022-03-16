РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. Врачи Домодедовской больницы спасли женщину на 35-й неделе беременности, которая поступила с признаками острой кишечной непроходимости, сообщается в группе ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

Врачам было принято решение о необходимости срочной операции, но прежде необходимо было, чтобы родился здоровый ребенок. Совместно с созданной бригадой врачей акушеров-гинекологов Видновского перинатального центра была проведена операция кесарева сечения, врачи извлекли здорового малыша, который был сразу направлен в Видновский перинатальный центр.

Затем врачи-хирурги провели операцию по поводу острой кишечной непроходимости. В настоящее время мама и малыш чувствуют себя хорошо. Пациентка идет на поправку.