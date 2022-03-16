РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Глава Подольска Дмитрий Жариков поручил управляющим компаниям округа привести в надлежащее состояние придомовые территории, убрать с них снег и наледь до твердого основания.

Жариков 15 марта принял участие в объезде территорий микрорайонов Силикатная и Кутузово вместе с депутатом горсовета Михаилом Чириковым, представителями управляющих компаний, сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области. Проинспектировали качество организации работы по уборке и вывозу снега с придомовых территорий, обеспечению своевременного вывоза ТКО. Эти и другие проблемные вопросы часто поднимают жители на портале «Добродел» и в соцсетях.

«В частности, требует нашего пристального внимания очистка от снега и наледи до твердого основания детских площадок, вывоз снега после расчистки внутридворовых проездов. Снежные навалы складированы в зонах зеленых насаждений, что недопустимо. Поручил в срочном порядке управляющим компаниям привести в надлежащее состояние придомовые территории», - написал Жариков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Особое внимание он обратил на содержание в чистоте контейнерных площадок. Контейнеры вывозятся раздельно, в разное время. Совместно с представителями регоператора Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» обсудили вопросы улучшения работы по вывозу мусора.

Также Жариков побывал на железнодорожной станции Силикатная, проверил текущее состояние и содержание объекта.