РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Садовый дом сгорел в СНТ «Криница» подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

15 марта в 16:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в садовом доме по адресу: Балашиха, СНТ «Криница».

«В 20:40 - ликвидация последствий пожара. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 10 человек», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.