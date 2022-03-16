РИАМО - 16 мар. Власти Москвы расширили программу софинансирования расходов при приобретении высокотехнологичного оборудования столичными предпринимателями. Теперь максимальный размер компенсации будет увеличен с 25% до 50%, а максимальная сумма поддержки вырастет с 10 до 30 млн рублей на одну фирму, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Решение о расширении программы софинансирования расходов на приобретение оборудования является частью пакета дополнительных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления. Постановление по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В программе софинансирования расходов на приобретение оборудования участвуют субъекты малого и среднего бизнеса – участники Московского инновационного кластера, реализующие проекты в сфере науки, промышленности и информационных технологий.

Благодаря новым мерам эти организации смогут получать увеличенные компенсации от городского правительства при покупке или лизинге оборудования за счет собственных средств. Компенсация при покупке отечественного оборудования составит до 50% (ранее до 35%), компенсация при покупке иностранного - до 35% (ранее до 25%).

Помимо прочего, программа нововведений городского правительства позволяет субъектам МСП компенсировать процентную ставку по кредитам на оборотные средства в пределах ключевой ставки ЦБ.

Подача заявки на компенсации доступна на портале i.moscow. Для этого потребуется приложить минимальный набор документов. К примеру, в случае приобретения оборудования за счет собственных средств достаточно приложить договор купли-продажи, документ бухгалтерского учета и платежные поручения. По сравнению с ранее действовавшим порядком пакет документов сокращен с 11 до 3.

Отбор заявок на участие в программе будет начат в апреле 2022 года. Отмечается, что в 2021 году такие меры финансовой поддержки получили более 200 предпринимателей на общую сумму свыше 440 млн рублей.