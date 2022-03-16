РИАМО - 16 мар. В апреле в столице начнут тестировать систему бесконтактной оплаты проезда с помощью распознавания лица Face Pay на наземном городском транспорте, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Мы дальше смотрим в будущее и в апреле месяце начинаем такое закрытое тестирование с использованием наших сотрудников транспортного комплекса, эту технологию (Face Pay - ред.) будем тестировать на наземном городском транспорте», - рассказал Ликсутов.

Система оплаты проезда по биометрии - Face Pay - была запущена на всех станциях московского метро в октябре прошлого года. Для использования сервиса к приложению «Метро Москвы» необходимо привязать свою банковскую карту и «Тройку».

После этого пассажир сможет оплачивать проезд, посмотрев в камеру перед турникетом. Деньги за проезд будут списываться автоматически.