РИАМО - 16 мар. Согласно данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, около 11% жителей Москвы продолжат носить маски во всех общественных местах даже после отмены масочного режима, сообщает РБК.

Всего в опросе, который проводился 14-15 марта, приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет, живущих в Москве.

Еще 16% респондентов отметили, что будут носить маски только в некоторых общественных местах, среди них общественный транспорт (в том числе метрополитен), ТЦ и магазины, поликлиники и больницы, лифты, вокзалы и аэропорты, музеи и библиотеки, госучреждения МФЦ. Больше 51% опрошенных заявили, что больше не будут носить маски нигде.

Кроме того, среди опрошенных большинство (69%) поддержали отмену масочного режима в столице, однако 16% выступили против отмены, так как считают, что коронавирус еще не отступил полностью.

Власти столицы с 15 марта отменили обязательное ношение масок в общественных местах и пассажирском транспорте города. Такое решение было принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации с Covid-19.

В московских организациях также отменили обязательное измерение температуры у работников и установку разделительных перегородок на рабочих местах.

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