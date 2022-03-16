РИАМО - 16 мар. К 350-летию со дня рождения Петра I Великого на портале «Узнай Москву» появились новые экскурсионные маршруты. Гид позволит получить подробное описание каждого пункта маршрутов и фотографии достопримечательностей, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Обе экскурсии можно использовать при самостоятельной прогулке по историческим местам столицы. Также с ними можно ознакомиться прямо из дома, а также в пути.

«Они включают исторические места Москвы, связанные с Петром I, в том числе памятники архитектуры, построенные по его указу. Первый маршрут охватывает район Лефортово, а второй — территорию между станциями метро «Китай-город» и «Октябрьская», – заявила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Так, туристы смогут узнать истоки старинного названия Лефортовского парка, знаменитые фамилии обладателей резиденций на его территории, а также какой знаменитый госпиталь был основан личным врачом Петра I.

На втором маршруте участники прогулки побывают на улице Варварке и палат бояр Романовых, узнают историю Оружейной палаты и церкви Знамения на Шереметевом дворе.

Проект «Узнай Москву» содержит фотографии и описания более 2 тыс. зданий, 670 памятников, 350 музеев и более 200 тематических маршрутов по улицам столицы. На портале также досутпны 10 экскурсий аудиогидом и 24 виртуальных тура по городу и достопримечательностям.