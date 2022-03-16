РИАМО - 16 мар. Столичная Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) согласилась с целесообразностью заключения договора на строительство школы в Огородном проезде, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Договор подпишут с ООО «К-Девелопмент», которое ведет строительство жилого комплекса в Бутырском районе. Девелопером проекта является MR Group.

Согласно договору, в составе ЖК будет построена школа на 325 мест.

«Инвестор обеспечит строительство объекта за счет собственных средств и в рамках договора передаст в собственность городу», – сказала ответственный секретарь ГЗК, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.