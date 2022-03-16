РИАМО - 16 мар. В ночь на среду в столичном регионе похолодало до минус 15 градусов, это не самая холодная ночь с начала весны, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На 6 часов утра минимальная температура в Подмосковье была минус 15 градусов. Эта ночь не стала самой холодной, так как в ночь на 10 марта минимальная температура в Москве была минус 14, а в Подмосковье в Черустях минус 18,6 градуса», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что ночные морозы будут сохраняться до конца марта, а также они ожидаются и в первых числах апреля. По словам Поздняковой, это обычное климатическое явление.

В середине следующей неделе ночные похолодания могут достигнуть отметки в минус 8 градусов. В продолжительной перспективе ночная температура будет держаться в слабоотрицательных значениях от минус 5 до минус 3, а дневная температура около составит около плюс 5 – плюс 7 градусов.