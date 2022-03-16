РИАМО - 16 мар. Специалисты приступили к инженерной подготовке двух участков будущего «Парка Яуза», который находится на северо-востоке столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Инженерная подготовка пройдет на двух участках в пойме одноименной реки от МКАД до Енисейской улицы.

«В настоящее время приступили к инженерной подготовке, в рамках которой подведем необходимые коммуникации для подключения инфраструктурных объектов», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего планируется проложить более 34 км сетей электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, почти 15 км кабелей для камер видеонаблюдения, 5,3 км системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и 4,3 км проводов связи. Помимо этого, проложат 550 м водопроводных сетей и 430 м канализации.

На данном этапе специалисты проводят работы по топографической съемке, демонтажу покрытий дорожек, разработке траншей для прокладки инженерных сетей и коммуникаций, устройством винтовых свай.

Площадь с сценой и амфитеатром появятся на участке вдоль Северодвинской улицы. Также там будут располагаться пергола в форме эллипса с подвесными качелями, детская площадка с игровым ручьем и фонтаном.

Павильон проекта «Московское долголетие» установят для жителей старшего возраста. Со второго уровня павильона будет открываться вид на лабиринт с кустарниками.

Специалисты планируют создать ландшафтный парк, тропы здоровья с разными типами покрытия и экоплощади с настилом и перголой. Для любителей велоспорта откроется дерт-парк: место, где велосипедисты прыгают через земляные трамплины.

В парке появится зона с деревянным настилом для занятий йогой, которую частично накроют навесом. Планируется также зона отдыха с гамаками, качелями и лавочками.​