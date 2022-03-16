РИАМО - 16 мар. В составе жилого комплекса в районе Кунцево на западе Москвы построили детский сад на 325 мест, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Детский сад готовится к вводу в эксплуатацию», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Площадь трехэтажного здания составляет более 5 тыс. кв. м. В детском саду организовали по два физкультурных и музыкальных зала, а также кружковую для развивающих занятий. В групповых помещениях для детей оборудовали раздевалки, спальни, туалетные комнаты и буфеты.

Пищеблок состоит из цехов для готовки, моечной и кладовых. В состав медицинского блока вошли процедурный кабинет и санитарный узел с местом для приготовления дезинфицирующих растворов. На первом этаже детского сада находится помещение охраны с диспетчерским пультом.

В дошкольном учреждении создадут безбарьерную среду, чтобы в общих группах могли заниматься дети с ограниченными возможностями.