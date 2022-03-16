РИАМО - 16 мар. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил американского бизнесмена Илона Маска за непоколебимую волю и отсутствие двойных стандартов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Маск отказался заблокировать российские издания в сети Starlink, хотя к этому призывали ряд стран. Данное решение бизнесмена впечатлило главу Чечни.

«Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать. Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также Илон Маск направил в Украину терминалы для подключения к спутниковому интернету Starlink, они позволят получить доступ к Сети в случае перебоев.