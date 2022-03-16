РИАМО - 16 мар. Сегодня отмечается годовщина референдума в Крыму, а также свой профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений экономической безопасности.

День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ

Предшественником этой службы в советские годы был отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Сотрудники этого отдела боролись с хищениями государственной собственности в организациях и учреждения государственной торговли.

В феврале 1992 года в составе МВД России было образовано Главное управление по экономическим преступлениям. С течением лет его название менялось. В 2011 году ведомство было переименовано в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Сегодня это самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД России.

День референдума в Крыму

В этот день в 2014 году в Крыму прошел референдум о статусе полуострова и города Севастополь. Жители тогда приняли решение о вхождении Крыма в состав Российской Федерации.

В день проведения референдума пришли голосовать более 80% избирателей. Из них более 90% заявили о необходимости воссоединения Крыма с Россией.

На следующий день Крым принял постановление о независимости от Украины, а 18 марта состоялось подписание договора о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации. 21 марта документ был ратифицирован.

В России пущена первая мартеновская печь

В 1870 году на нижегородском Сормовском заводе была запущена первая в России печь для переработки передельного чугуна и лома в сталь.

Мартеновская печь была изобретена французским инженером и металлургом Пьером Мартеном в 1864 году.

Вслед за Сормовским заводом производство мартеновской стали также было организовано на Боткинском, Путиловском, Обуховском, Пермском и других заводах. Сегодня этот способ вытесняется гораздо более эффективным и экологичным кислородно-конвертерным способом и электроплавкой.

Вышел роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери»

В 1831 году в Париже состоялась публикация первого романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Действие романа происходит в XV веке во французской столице.

Гюго работал над книгой с июля 1830 по январь 1831 года с перерывом из-за произошедшей в Париже революции. Роман получил признание как читателей, так и критиков. С тех пор он считается одним из мировых достояний литературы.