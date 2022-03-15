РИАМО - 15 мар. На территории Московской области судебные приставы оказывают существенную помощь по обеспечению порядка работы судов региона. Всего в 2021 году судебные приставы пресекли 653 попытки пронести в здания судов запрещенные предметы, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В частности, приставы не допустили попыток пронести в здания судов 111 единиц газового и травматического оружия, 305 – холодного оружия, 8 электрошоковых устройств, 24 случая попыток проноса боеприпасов и 205 ножниц, отверток, топоров и иных предметов.

Кроме того, в прошлом году подмосковные судебные приставы свыше 17,5 тыс. раз обеспечили безопасность на судебных заседаниях. В исполнительных действиях они приняли участие около 7,7 тыс. раз.

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Московской области исполнили 3 733 постановления судов о приводе граждан, которые не являются в суд. Еще 4 336 человек были доставлены к судебному приставу.

Судебные приставы помогли задержать 157 человек, которые скрывались от органов дознания следствия или суда, в том числе 28 лиц – за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Благодаря этой работе удалось не допустить происшествий в зданиях и помещениях судов и судебных участков мировых судей Подмосковья в отношении участников судебных процессов и судей.

Взаимодействие ГУФССП России по Московской области и правительства региона ведется в том числе с помощью программы «Безопасный регион».