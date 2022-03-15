РИАМО - 15 мар. Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем сообщил, что у властей Украины нет серьезного настроя на поиск взаимоприемлемых развязок, сообщает Газета.ru.

Российский лидер поделился основными оценками переговоров РФ и Украины по выработке договоренностей с учетом требований Москвы. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Путин также обратил внимание Мишеля на то, что руководство ЕС проигнорировало инцидент с обстрелом Донецка, который привел к гибели многих людей.

«При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок», – отметили в пресс-службе Кремля.

Российская военная спецоперация началась на Украине 24 февраля. После этого страны Запада и Евросоюза начали массово вводить санкции против России, а иностранные компании – массово покидать отечественный рынок.

Ранее ЕС объявил четвертый пакет санкций в отношении РФ, который вводит запреты на поставку различного сырья и предметов роскоши, включая люксовые автомобили и ювелирные украшения.