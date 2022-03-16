РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 мар. В Центральной библиотеке Щелкова в среду пройдет первое мероприятие из цикла встреч «Простыми словами об экологии», который проводит экологическое сообщество Щелкова «Среда роста», сообщается в группе «Раздельный сбор Щелково» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках совместного проекта с библиотеками Щелкова раз в месяц будут проходить встречи с жителями, посвященные экологии, в том числе и вопросам раздельного сбора отходов.

Первая встреча пройдет в среду по адресу: ул. Пушкина, дом №30, Щелковская центральная библиотека. Начало встречи в 18:30.