РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Сотрудники администрации Подольска в среду встретятся с жителями поселка Быково, они расскажут о деятельности органов местного самоуправления и ответят на вопросы граждан, сообщает пресс-служба администрации округа.

Собрание жителей поселка Быково в микрорайоне Стрелковский состоится в 17:00 в Сельском доме культуры «Быково» на улице Школьной, 8.

Собрание организует территориальный отдел «Стрелковский» в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Подольск в 2021 году и планах работы территориальных отделов территориального управления администрации муниципалитета на текущий год. Также для обсуждения вопросов местного значения.