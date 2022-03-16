РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В среду в филиале МФЦ Климовский в подмосковном Подольске не будут принимать заявителей по техническим причинам, сообщает МФЦ.

В этот день в филиале МФЦ в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 7 проведут работы по интеграции локальных вычислительных сетей МФЦ в единую интегрированную мультисервисную телекоммуникационную сеть передачи данных (ЕИМТС).

Работы по поддержанию и развитию сети проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье».

Современная инфраструктура связи - непременное условие цифровой трансформации государственной власти региона, обеспечения информационной безопасности органов государственной власти и местного самоуправления и реализации проекта «Умные города Подмосковья».