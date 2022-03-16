РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 мар. В среду холодную воду отключат на нескольких улицах подмосковного Щелкова в связи с заменой пожарного гидранта по ул. Иванова, 17, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Отключения пройдут на улицах: Парковая, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11А, 12А, 13; Шмидта, 19; Зубеева, 5, 9, 10А; Коммунистическая, 5, 7, 8; Парковая, 1А: (детский сад №25 корпус 1 «Малышок») и Парковая, 9Б (детский сад №25 корпус 2 «Малышок»).

Холодную воду отключат с 9:00 до 11:00. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-496-562-11-72.