РИАМО - 15 мар. За 15 дней марта Госжилинспекция Подмосковья приняла и отработала 155 комментариев жителей области в соцсетях, что на 75% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы надзорного ведомства Ольги Фединой, вовсе не обращались в Госжилинспекцию через соцсети пользователи из 13 округов: Бронницы, Власиха, Зарайск, Коломна, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, Мытищи, Павловский Посад, Рузский округ, Серебряные Пруды, Фрязино и Электрогорск.

Чаще других с 1 по 15 марта через соцсети обращались жители Дзержинского. Их активность по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 76%. На втором месте Люберцы со спадом количества обращений на 62%, а на третьем Химки со снижением на 61%.

К примеру, с 1 по 15 марта 2021 года в лидерах пользовательской активности были Подольск, где в этом марте активность упала на 91%, Наро-Фоминский округ (-89%) и Люберцы (-62%).